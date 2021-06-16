Мариинская больница начнет принимать ковид-пациентов

В Санкт-Петербурге Мариинская больница начинает снова принимать больных с коронавирусной инфекцией, а также внебольничной пневмонией.

Также сообщается, что Комитет по здравоохранению Северной столицы до сих пор не предоставляет данные о том, сколько коек-мест для коронавирусных больных находится в Петербурге. Кроме того отсутствует информация о развертывании дополнительных коечных мощностей.

По предварительной информации в Петербурге появится один из крупнейших специализированных многопрофильных стационаров города на Неве и всего Северо-Запада. Таким образом, появится Городская многопрофильная больница №2, в которой будет находиться 1205 коек-мест.