В Петербурге за сутки тест на коронавирус сдали 23 262 человека

В Петербурге за прошедшие сутки тест на коронавирус сдали 23 262 человека. Данные были предоставлены оперативным штабом по мониторингу за распространением коронавируса в Петербурге.

В региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру 122 обратились 27 302 жителя Северной столицы.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 17 июня в Петербурге вводятся дополнительные ограничительные меры: запрещена работа фуд-кортов в торговых центрах и заведений общепита после 23:00.