В НИИ гриппа проверили на антитела вакцинировавшихся от коронавируса

В НИИ гриппа им. Смородинцева провели собственное исследование имунного ответа у людей, привитых «Спутником V». Наблюдение за уровнем антитет будет длится еще год, в настоящее время ученные делятся предварительными результатами исследования.

Дарья Даниленко, занимающая должность заместителя директора по научной работе НИИ гриппа им. Смородинцева отметила, что институт в течение длительного времени занимается проблемой эффективности прививок против вирусов гриппа.

Исследование показало, что у людей, не болевших коронавирусом, антитела, в основном, вырабатываются после второго этапа вакцины.

У тех, кто болел COVID-19, рост антител наблюдался уже после одной дозы вакцины.