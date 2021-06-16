В Петергофе временно закрыли 4 музея

Музей-заповедник «Петергоф» объявил о том, что два дворца ансамбля «Александрия» и музеи «Государевы потехи» и «Дом игральных карт» временно закрыты в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Представитель музея сообщил о том, что дворец «Коттедж», а также Фермерский дворец Александрии закроют до 25 июня. Музеи не будут работать до 27 июня.