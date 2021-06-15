ВУЗы Петербурга пока не планируют переключаться на дистанционный формат

Формат очной работы ВУЗов Санкт-Петербурга пока остаётся без изменений. Об этом информирет городской комитет по науке и высшей школе.

"Специального распоряжения по работе петербургских вузов нет", - расскахзали в комитете.

При этом частично петербургские вузы и так работают в дистанционном режиме.

Некоторые ВУЗы Москвы, поскольку количество заболевших коронавирусной инфекцией растёт, переключились на удалённый формат. В особенности, сдавать летнюю сессию и защищать выпускные квалификационные работы онлайн будут в МГУ, ВШЭ и МГТУ имени Баумана.