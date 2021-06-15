Врачи призывают к отмене всех массовых мероприятий Петербурга

России нужно переходить на усиленный режим соблюдения эпидемиологических установок, властям нужно отказаться от массовых мероприятий. Особенно это касается таких крупных городов, как Москва и Санкт-Петербург. Такую точку зрения выразил руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев на своей странице в социальной сети Facebook.

"Динамика смены штамма, скрытой угрозы, осталась незамеченной до момента взрывного, стремительного роста госпитализаций в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других субъектах", - пишет Соловьев.

Специалист поделился, что мутация коронавирусной инфекции в мире привела к смене циркулирующего штамма. Россия этот момент, по мнению Соловьёва, "проспала". Александр Соловьёв сделал анализ статистики заболеваемости и пришёл к неутешительному заключению о том, что согласно его прогнозам, болеть будут абсолюнто все. В течение ближайших пары месяцев возможен шестикратный скачок заражений, а именно: более 50 тысяч заболевших в сутки.