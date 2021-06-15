Университет имени А. И. Герцена вновь перешёл на дистанционное обучение

В Санкт-Петербурге педагогический университет имени А. И. Герцена снова переключился на дистанционную форму обучения, поскольку в городе ухудшается эпидемиологическая обстановка. Об этом проинформировал ректор института Сергей Богданов.

Руководство университета подчекрнуло, что по распоряжению Министерства просвещения Россиской Федерации, сдача летней сессии будет проходить в онлайн-формате по уже хорошо отлаженной схеме.

В таком режиме университет планирует работать до 20 июня (до воскресенья), но в учебном заведении не исключают вариант продления удалённого формата до конца учебного года для обеспечения обезопасности своих студентов, а также не подвергать риску заражения COVID-19.