Предприниматели Петербурга хотят обсудить с властями введенные ограничения

С 17 июня власти Санкт-Петербурга будут вводить новые коронавирусные ограничения в регионе в связи с увеличением числа заболевших. В связи с этим предприниматели Северной столицы хотят обсудить с правительством города моменты по новым ограничениям в сфере общепита.

Янина Гришина, руководитель РОО «Содействие малому бизнесу», хочет получить от властей статистику по привитым по «ковиду», а также получить информацию по количеству случаев госпитализации. Предприниматели хотят убедиться в том, что ситуация с пандемией действительно серьезная.

Руководитель ведомства считает, что все интересующие вопросы можно будет задать депутатам после длинных выходных.