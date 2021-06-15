В метро Петербурга ужесточили контроль за соблюдением ношения масок

В петербургском метро вновь ужесточили контроль за соблюдением пассажирами ношения средств индивидуальной защиты — медицинских масок. Теперь сотрудники подземки Санкт-Петербурга не будут пускать петербуржцев к турникетам и запретят вход в метрополитен.

Кроме того, стоит отметить, что до сих пор в городском метро о необходимости ношения масок сообщают по громкоговорителям, а также развешивают стенды о важности применения средств индивидуальной защиты во время пандемии.

Также напомним, что с 17 июня власти Северной столицы сообщили о введении в регионе дополнительных коронавирусных ограничений в связи с высокой заболеваемостью.