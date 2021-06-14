Для футбольных болельщиков приобрели 100 тыс. масок

В Петербурге продолжают усиливать антиковидные меры. Так, для фанатов чемпионата Европы по футболу закупили 100 тысяч масок для уменьшения риска распространения вируса COVID-19. Об этом сообщают в пресс-службе фестиваля.

Средства индивидуальной защиты приобрели для фан-зоны, расположенной на Конюшенной площади. Напомним, по новым правилам, накануне введенным в Петербурге, на территории фан-зон нельзя находится без масок.

Кроме того, волонтеры планируют напоминать фанатам и персоналу “Футбольной деревни” надевать маску каждую 10 минут.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о новых ограничениях, вводимых в городе 17 июня, в четверг.