Нарушения нашли еще в пяти ТЦ Петербурга

В Петербурге выявили новые нарушения в торгово-развлекательных центрах. За сутки зафиксировали несоблюдение противоэпидемиологических мер в четырех ТЦ: “Июнь”, “Заневский каскад”, а также “Охта Молл” и “Лондон Молл”. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Рейды сотрудников Роспотребнадзора, полиции и Комитета по контролю за имуществом продолжаются по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова.

Напомним, до 12 июля в городе продлили режим повышенной готовности.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о пяти ТЦ, в которых не соблюдалась термометрия на входе,а также не осуществлялся контроль за масками у посетителей.