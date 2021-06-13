За три дня около 100 петербуржцев оштрафовали за отсутствие масок в транспорте

В Петербурге продолжают усиливать меры по противодействию распространению инфекции вируса COVID-19 среди горожан. Так, обязательным остается ношение маски в общественных местах, в том числе и городском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

За последние три дня зафиксировали около 100 нарушений за отсутствие масок в наземном общественном транспорте и в подземке Петербурга. Так, в Комтрансе напоминают о необходимости использовать средства индивидуальной защиты в трамваях, метро, автобусах и троллейбусах, а также в такси и пригородных поездах. Кроме того, на остановках общественного транспорта также необходимо надевать маску.