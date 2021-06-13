За минувшие сутки 862 петербуржца заразились вирусом COVID-19

В Петербурге за прошедший день зарегистрировали 862 новых случая инфицирования коронавирусом, а в Ленинградской области — 101 случай за сутки. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Всего за день в России зафиксировали 14 723 новых пациентов. Так, Петербург занял третье место в рейтинге по количеству заболеваемости. Обычно Северная столица занимает второе после Москвы место.

Кроме того, за прошедшие сутки выздоровело 1092 человека, однако скончалось 357 пациента. В Ленинградской области выписалось 72 человека, переболевшие коронавирусом.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о новых ограничениях, вводимых из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.