Власти Петербурга подтвердили возможность новых ограничений

В Петербурге могут ввести новые ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов через пресс-службу Смольного.

«Глава города также заявил, что власти Санкт‑Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам», — отметили в ведомстве.

Кроме того, Александр Беглов дал поручение усилить дезинфекцию в общественном городском транспорте, а также в прочих местах, где массово находятся горожане и гости города.

Соответствующее заявление сделал губернатор на встрече с Наталией Башкетовой, главным санитарным врачом Петербурга.