На время ЕВРО-2020 в Петербурге вводят новые ограничения

В Петербурге ввели новые коронавирусные ограничения на время матчей чемпионата Европы по футболу в связи с увеличением количества инфицированных вирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий”, - отметили в ведомстве.

Согласно правилам, максимальное количество человек на мероприятиях нужно согласовывать в Комитете по культуре. Однако максимально может присутствовать 3 000 человек.

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