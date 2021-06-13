В Петербурге ограбили квартиру коллекционера оружия

Воры ограбили квартиру коллекционера оружия из Петербурга. Инцидент произошел в Колпино 12 июня, в субботу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Так, утром грабители проникли в квартиру на Тверской улице. Из помещения в итоге вынесли 3 миллиона рублей и коллекционное оружие. Владелец сообщил о пропаже шпаг, сабель, старинного дуэльного огнестрела по типу кремниевых пистолетов. Кроме того, пропали ювелирные украшения в виде колец и бус, а также серебряной шкатулке.

На данный момент в отношении грабителей возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере».