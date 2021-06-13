Более 27 тысяч петербуржцев обследовали на наличие COVID-19

В Северной столице за прошедшие сутки 27 797 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 9 710 вызовов.

На данный момент в городе привились от инфекции коронавируса 745 тысяч человек. При этом на Центральной фармацевтической базе сейчас хранится 112 786 комплектов доз вакцины. Власти города по-прежнему напоминают петербуржцам о необходимости вакцинации для формирования коллективного иммунитета от вируса COVID-19.