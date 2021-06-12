Более 745 тысяч петербуржцев сделали прививку от коронавируса

745 540 жителей Северной столицы вакцинировались от коронавируса. Данная информация была предоставлена пресс-службой Смольного.

При этом 621 698 человек привились обоими компонентами препарата, завершив таким образом курс вакцинации. В настоящее время в Петербурге можно вакцинироваться тремя препаратами отечественного производства.

«Спутник V» выбрали 714 755 человек, 7396 вакциниовались «КовиВаком», а 23 389 предпочли «ЭпиВакКорону». В городе осуществляют работу 134 стационарных и 25 мобильных медпунктов.