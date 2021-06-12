В воскресенье петербуржцев ожидают гроза и град

Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу предупреждают жителей города об ухудшении погодных условий в воскресенье, 13 июня. Петербуржцев ожидают осадки в виде кратковременных дождей, ливней и града.

Скорость северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Спасатели призывают жителей города соблюдать осторожность, горожанам не советуют выезжать на природу, а также находится вблизи металлических предметов и высоких деревьев. Кроме того, во время грозы нельзя находиться на берегу водоема или в воде, это может быть смертельно опасно.