В Петербурге в четырех торговых центрах выявили нарушение санитарных мер

В четырех ТЦ Петербурга были проведены рейды с целью проверки соблюдения противоэпидемиологических мер. Проверки провели в ТЦ Выборгского, Приморского и Центрального районов. Всего проверили 75 объектов, включая фудкорты, магазины и кафе.

О рейдах сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга.

Нарушения выявили в ТЦ «Галерея»: там на входе не измеряют температуру и не контролируют использование мер индивидуальной защиты. Посетители «Норда» также не носят маски, на входе в ТЦ нет термометрии. В ТЦ «Невский центр» отсутствует QR код в кафе, а в «Капитолии» нет антисептика в точке общепита.