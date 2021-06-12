В Петербург привезли новую партию вакцины "Спутник V"

В Санкт-Петербург на центральную фармбазу пришла новая партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") в количестве 39 600 доз. Прививка расфасована по одной дозе в каждой ампуле. О прибытии в Петербург новой партии прививки от COVID-19 вчера, в субботу, 11 июня проинформировали в пресс-службе Смольного.



В администрации Санкт-Петербурга подчеркнули, что всего в городе сейчас привито 745 540 человек, из них 621 698 полностью прошли цикл вакцинации.

Также в Смольном настоятельно рекомендуют тем, кто ещё не сделал прививку от коронавирусной инфекции, поскорее привиться в преддверии летних отпусков.