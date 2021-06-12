Мариинская больница снова перепрофилируется под COVID-19

Мариинскую больницу во второй раз перепрофилируют на приём пациентов с коронавирусной инфекцией.



"Мариинская больница в Петербурге с 17 июня целиком переводится на коронавирус. "Чистым" останется только один корпус", - говорится в сообщении.



Медицинское учреждение, которое рассчитано на 1050 мест, было переведено в обычный режим обратно из стационара для больных коронавирусом лишь в феврале этого года.



