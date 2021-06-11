В Петербурге обнаружено всего несколько случаев осложнений после вакцинации от COVID-19

Олег Эргашев, вице-губернатор, подчеркнул, что в Петербурге от коронавирусной инфекции привились около 730 тысяч человек. При этом в городе было обнаружено несколько случаев осложнений после прививок, с которыми разбираются специалисты. Об этом политик поделился во время прямого эфира в социальной сети "Вконтакте".

"После 730 тысяч вакцинаций число осложнений меньше долей десятых процента. Но тем не менее это есть и это изучается", - пояснил он.

Изучением случаев осложнений занимаются специалисты Института гриппа имени Смородинцева. Эргашев надеется, что вероятность осложнений не будет останавливать горожан и они все-таки сделают прививку, так как пользы от нее намного больше.