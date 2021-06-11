Эргашев критикует либеральную молодёжь из-за нежелания прививаться

В среду, девятого июня, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев пожаловался, что молодёжь либеральных взгядов замедляет темпы вакцинации. Об этом он сообщил в прямом эфире "Вконтакте".

По словам чиновника, все ветераны и "костяк города" уже поставили прививку от коронавирусной инфекции, однако студенческая, "слегка либеральная" молодёжь "всегда чему-то не верит". По мнению Эргашева, это является недопустимым.

Отметим, сегодня Олег Эргашев также сообщил, что горожан Петерга не будут принуждать прививаться от коронавируса.