В период проведения Евро-2020 в Петербурге будут действовать дополнительные ограничительные меры

В Петербурге во время проведения чемпионата Европы-2020 будут введены дополнительные меры ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Дополнительные требования к проведению мероприятий будут установлены на период с 12 июня по 12 июля. Максимальное количество посетителей на мероприятиях, проводимых в помещении, не должно составлять более 3 000 человек. При этом во время проведения мероприятий на открытом воздухе должны соблюдаться требования специального регламента: его утвердит Комитет по культуре Санкт-Петербурга до 11 июня. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.