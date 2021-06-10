За минувшие сутки более 30 тысяч петербуржцев проверились на «ковид»

В Северной столице за прошедшие сутки более 31 тысячи человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило около 16 тысяч вызовов.

Согласно суточной статистике, в Петербурге зарегистрировано 852 новых случая заболевания вирусом COVID-19. На данный момент власти города ведут переговоры с туроператорами для создания перелетов иностранных граждан с целью вакцинации отечественными препаратами от коронавируса.