Петербург готовится стать первым город для вакцинации иностранцев

В Петербурге идут обсуждения возможностей создания туров для вакцинирования иностранных граждан. Власти города ведут переговоры с туроператорами. Об этом сообщает АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма».

Так, Петербург может стать первым городом, который примет иностранцев для вакцинации отечественными вакцинами от коронавирусной инфекцией. В основном получить вакцину в России просят граждане ШВеции, Греции, Финляндии, Италии, Испании, а также Мексики, Аргентины, Вьетнама, Бразилии и Канады.

Согласно подсчетам, первая “партия” иностранцев может достичь 30 тысяч человек. Известно, что вакцинация для граждан других стран будет платной.

Как сообщает Александр Беглов, в рамках поручения президента России Владимира Путина об организации вакцинации для иностранцев Петербург уже готов стать центром прививочного туризма.