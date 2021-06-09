В Минздраве обсуждают необходимость ревакцинации

Россиянам придется пройти ревакцинацию. Соответствующие рекомендации начали разрабатывать в Министерстве здравоохранения РФ. Об этом сообщает вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

На данный момент большинство горожан выбирает в качестве препарата для вакцинации “Спутник V”. В правительстве Петербурга начали обсуждать, каким препаратам лучше ревакцинироваться в следующем году. Среди вариантов обсуждается “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”. Однако основным вариантом по-прежнему остается “Спутник V”.

Кроме того, вице-губернатор сообщил, что ревакцинация одобрена даже тем, у кого низкий уровень антител.