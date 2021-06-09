Петербургские эксперты начали изучать сотни случаев осложнений после вакцинации

В Петербурге начали проверку случаев осложнения после вакцинации от инфекции коронавируса. Исследования начали эксперты Института гриппа имени Смородинцева. Об этом сообщает Олег эргашев, вице-губернатор Петербурга.

По словам Эргашева, с начала вакцинации с осложнениями столкнулось 850 тысяч человек. Большая часть проблем возникала в первый день после укола. Однако вице-губернатор напоминает петербуржцам, что отказываться из-за этого от вакцины не стоит, так как последствия от вируса COVID-19 гораздо тяжелее и смертельно опасны.

Напомним, за минувшие сутки в петербурге от “ковида” погибли 50 человек. По количеству летальных исходов от заболевания город занимает второе место после Москвы.