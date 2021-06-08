Беглов сообщил о готовности вакцинации от «ковида» иностранцев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что Северная столица готова начать вакцинацию от коронавирусной инфекции иностранных граждан. Однако прививки иностранным гражданам будут ставиться на платной основе.

«Мы готовы выполнить поручение президента и на платной основе начать прививать иностранцев. Петербург — единственный регион, где медицинский туризм поставлен на системную основу», — заявил глава города на Неве.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал правительству о проработке вопроса вакцинации иностранных граждан, проживающих на территории Российской Федерации. Михаил Мурашко, министр здравоохранения страны, сообщил, что иностранцев будут прививать вакциной «Спутник Лайт».