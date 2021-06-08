Для ковид-пациентов в Петербурге развернули 876 дополнительных коек

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге продолжает оставаться в напряженном состоянии. Количество заболевших «ковидом» за последние сутки немного снизилось. Однако количество коек-мест для больных продолжает уменьшаться.

В связи с этим, в пресс-службе госпиталя Северной столицы для ветеранов войн сообщили, что в медицинском учреждении будут развернуты дополнительные койки для больных коронавирусом.

«876 коек — это все койки, которые раньше принимали обычных пациентов. Сейчас они начнут действовать для больных COVID-19. Те, кому необходимо продолжить лечение, переводятся в другие стационары», — сообщили в госпитале.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что тесты на коронавирусную инфекцию за последние сутки сдали 19 тысяч 117 человек.