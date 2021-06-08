За последние сутки тест на COVID-19 сдали более 19 тыс. петербуржцев

В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга сообщили, что за последние сутки в Северной столице тесты на коронавирусную инфекцию сдали 19 тысяч 117 человек.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в городе на Неве количество заболевших достигло 846 человек. За этот же период жертвами инфекции стали 49 петербуржцев. Выздороветь смогли 1245 человек.

Также сообщается, что в Единую информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусной инфекции по номеру «122» поступило 20 тысяч 641 вызов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что глава Петербурга сообщил о росте заболеваемости в регионе.