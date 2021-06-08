Власти Петербурга скрывают статистику по коронавирусным больным на ПМЭФ-2021

Во время проведения ПМЭФ-2021 со 2 по 5 июня должна была вестись статистика по количеству коронавирусных больных на мероприятии. Однако пресс-служба администрации Санкт-Петербурга не предоставляет новую информацию по количеству зараженных. Стоит отметить, что даже на сайте, на котором отображалась статистика по больным на ПМЭФ, нет данных уже со 2-го июня.

Ранее вся информация по заболевшим «ковидом» на форуме появлялась каждый день, но уже в последнем документе информации о занятых людьми коек нет. Причины отсутствия информации до сих пор неизвестны.

Кроме того, отметим, что перед проведением ПМЭФ к мероприятию не было допущено более 50-ти человек, так как тест на коронавирус показал у них положительный результат.