Петербуржцы заметили очередь из "скорых" у Покровской больницы

Петербуржцы публикуют в социальных сетях кадры, на которых запечатлены длинные очереди их «скорых» у Покровской больницы. Раньше медики массово «дежурили» у медучреждения днем, сейчас же автомобили стоят у больницы даже ночью.

Ожидание может длиться часами, что негативно сказывается как на состоянии пациентов, так и медицинских работников.

Очереди из автомобилей скорой помощи образовывались у Покровской больницы и во время первой волны коронавируса. В тот период власти Петербурга приняли все необходимые меры для того, чтобы решить проблему, и положение улучшилось. Тем не менее ситуация с очередями у дверей Покровской больницы повторяется.