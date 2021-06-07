Беглов сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в Петербурге

По словам главы Северной столицы Александра Беглова, в Петербурге наблюдается рост числа зараженных коронавирусом. Об этом Беглов рассказал в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

Беглов отметил, что рост заболеваемости обусловлен цикличностью активности вируса. Губернатор также подчеркнул, что городскими властями принимаются все необходимые меры противодействия дальнейшему распространению инфекции. Количественные данные роста заболеваемости коронавирусом не сообщаются.

Напомним, во время пленарного заседания на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин отдал правительству поручение организовать в России платную вакцинацию граждан из других стран.