Смертность от «ковида» в Петербурге с начала 2021 года увеличилась на 37%

В понедельник, 7 июня, привели данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге, которые сообщают, что смертность от болезни возросла на 37%, по сравнению с 2020 годом в период с января по март. За это время умерло 21 тысячи 130 петербуржцев в 2021 году, а в 2020 году за этот же период скончалось 15 тысяч 464 человека.

«В целом на 1 апреля численность населения Северной столицы составила 5,4 млн человек», — говорится в сообщении.

Также отметим, что за последние сутки в Северной столице выявили 854 случая инфицирования коронавирусом. Жертвами инфекции стали 40 петербуржцев.