В “Диво-острове” сотрудник получил открытую ЧМТ

В Петербурге произошел очередной инцидент в парке развлечений “Диво-остров”. В воскресенье, 6 июня, сотрудник парка пренебрег правилами безопасности и получил удар качелью по голове. В результате у мужчины диагностирована открытая черепно-мозговая травма. На данный момент состояние пострадавшего неизвестно.

Инцидент произошел под аттракционом “Бустер”. В результате сотрудника увезли на скорой с открытой ЧМТ. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.

По предварительной информации, работник парка зашел за ограждение, что запрещено правилами безопасности.