За минувшие сутки более 28 тысяч петербуржцев проверились на «ковид»

В Северной столице за прошедшие сутки 28 700 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 13 028 вызова.

Всего в России за минувшие сутки зарегистрировано более 9 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о проведенных 52 тысячах тестирований на наличие вируса COVID-19 среди участников ПМЭФ-2021.