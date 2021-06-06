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Мурашко напомнил петербуржцам о необходимости вакцинации

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© Фото: pixabay.com

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По его словам, у некоторых пациентов легкая форма заболевания перетекает в тяжелую всего за одни сутки.

В Петербурге завершился международный экономический форум. В кулуарах ПМЭФ-2021 выступил Михаил Мурашко, министр здравоохранения России. По его оценке, легкая форма протекания коронавирусной инфекции зачастую всего за день меняется на тяжелую. 

«У ряда пациентов сейчас инфекция развивается молниеносно, быстро очень прогрессирование идет. От легкого до среднетяжелого может поменяться состояние в течение суток», — отметил Михаил Мурашко.

В связи с этим министр здравоохранения напомнил горожанам о необходимости вакцинопрофилактики. Тем более, что после вакцинации лишь 0,8% пациентов заразились инфекцией COVID-19.

 

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