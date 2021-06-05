Массовые мероприятия перенесут на время “Алых парусов” и ЕВРО-2020

В Петербурге решили перенести массовые культурные мероприятия, запланированные в июне в период проведения ЕВРО-2020, ПМЭФ-2021 и “Алых парусов”. Мероприятия перенесут из-за возросшего риска распространения вируса COVID-19. об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре.

“Благоприятная эпидемиологическая обстановка позволила Петербургу в июне проводить три крупных события: ПМЭФ, Евро-2020 и "Алые паруса". Чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку, городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий”, - отметили в ведомстве.

Кроме того, представители комитета добавили, что все концерты и перенесенные мероприятия обязательно состоятся.