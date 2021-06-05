За минувшие сутки зафиксировали рекордное количество новых инфицирований

За последний день в Петербурге зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения инфекцией коронавируса. Так, с “ковидом” в больницы города поступило 857 человек. Последний раз такой показатель был в конце марта. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с вирусом COVID-19.

Согласно статистике, за минувшие сутки зарегистрирован 41 летальный исход от коронавируса. Суточный прирост погибших составил 4 человека. Показатель за день по количеству новых случаев заражений превысил предыдущий на 23 пациента.

Всего за прошедший день в стране зафиксировали 9 145 новых заражений вирусом COVID-19. Первое место в России по суточным заражением занимает Москва.