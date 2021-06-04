Пациенты «Ленэкспо» пожаловались на поломанный КТ

В госпитале «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге на данный момент находится 255 пациентов. На данный момент осталось всего лишь 40 из 295 коек для коронавирусных больных. Стало известно, что с 30 мая в медицинском учреждении в пятом павильоне петербуржцы не могут пройти компьютерную томографию (КТ). Сообщается, что аппарат сломался.

«В «Ленэкспо» лежит более 300 человек с ковидом, а КТ сломан!!! С 30 мая никому не могут сделать самое важное исследование, врачи разводят руками и говорят про комитет…», — сообщил один из больных, находящихся в «Ленэкспо» на своей странице в Instagram Александр Михайловский.

В больнице сообщают, что аппарат починят в пятницу, 4 июня.