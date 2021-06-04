В Смольном сообщили, что 50% петербуржцев не носят маски

Специалисты комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, сделали вывод о том, что каждый второй петербуржец не соблюдает масочный режим в общественном транспорте. Данная информация была предоставлена пресс-службой городской администрации.

В январе средствами индивидуальной защиты пользовались 84% пассажиров. На объектах потребительского рынка случаи нарушения масочного режима также участились. В январе меры безопасности не соблюдали 4 процентов заведений, в настоящее время требования стандартов безопасности не соблюдают 16% магазинов и заведений общепита.

Кроме того, меры безопасности часто нарушаются на массовых мероприятиях, один из организаторов даже был лишен Смольным QR-кода, выдаваемого в качестве разрешения на проведение мероприятия.