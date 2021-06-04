Массовые мероприятия во время ПМЭФ, праздника "Алые паруса" и "Евро-2020" перенесут на другое время

Массовые культурные мероприятия, запланированные на время проведения ПМЭФ, Евро-2020 и праздника выпускников «Алые паруса» перенесут на другое время из-за риска распространения коронавируса. Информация об этом была опубликована комитетом по культуре Петербурга на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении говориться о том, что для сохранения благоприятной эпидемиологической обстановки, проведение массовых мероприятий должно быть распределено равномерно. В связи с этим концерты, запланированные на время проведения ПФЭФ, «Евро-2020» и праздника «Алые паруса» состоятся позже.