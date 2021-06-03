Гостей ПМЭФ проверяют на коронавирус сотрудники Роспотребнадзора

В среду, 2 июня, в Петербурге стартовал Международный экономический форум. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией, организаторами ПМЭФ были приняты серьезные меры по защите гостей форума от заражения коронавирусом.

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют температуру участников форума с помощью специальных компьютеров с тепловизором. Если температура 37,2 и выше – участника отправляют к медицинским работникам, которые дежурят на парковке павильонов в пяти автомобилях.

Проверится на наличие коронавирусной инфекции можно в специальных лабораториях в КАМАЗах.