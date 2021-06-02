На ПМЭФ появился первый заболевший COVID-19

В Петербурге зафиксировали первое заражение на ПМЭФ. Им оказалась девушка, приехавшая из Москвы на Петербургский международный экономический форум в качестве волонтера. Об этом сообщает пресс-служба «Росконгресса».

В больницу с заражением коронавирусом попала 18-летняя девушка. Медики отметили, что болезнь у волонтера протекает в легкой форме. На данный момент ее госпитализировали в “Ленэкспо”, где развернут заново временный госпиталь для ковид-пациентов.

«Для этого система тестирования и была придумана, сдавшие положительный тест не допускаются к участию в мероприятии», – отметили в “Росконгрессе”.