За минувшую неделю количество новых заражений вирусом выросло на 25 %

В Петербурге за последнюю неделю выросло количество новых случаев заражения вирусом COVID-19. Прирост составил на 25%. Об этом сообщили в Межведомственном координационном городском совете по противодействию коронавирусу.

Кроме того, суточный показатель выздоровевших от «ковида» упал на 42,5 % по сравнению с данными неделей назад. Так, семь дней назад от вируса вылечились 414 человек за сутки, а к началу лету за день выздоровело лишь 238 человек в Петербурге.

На данный момент в Северной столице развернули 6 142 койки для пациентов, зараженных инфекцией COVID-19. При этом среди них свободны только 16,8%.