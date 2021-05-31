За последние сутки тест на «ковид» сдали около 16 тыс. петербуржцев

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге сообщили, что 31 мая в Северной столице тесты на COVID-19 сдали 15 тысяч 928 петербуржцев. Стоит отметить, что данный показатель на 7807 человек меньше, чем днем ранее. В предыдущий день на «ковид» проверили 23 тыс. жителей Северной столицы.

Также сообщается, что объемы тестирований чаще всего приходятся на будние дни. Отметим, что в пятницу, 28 мая, на коронавирус проверили 26 тыс. человек.

Кроме того, в Единую информационно-справочную службу по вопросам связанным с коронавирусом по номеру «122» обратилось 3916 петербуржцев.