За неделю количество коронавирусных больных в Петербурге увеличилось на 10%

В настоящее время количество петербуржцев, болеющих коронавирусом, на 10% больше, чем на прошлой неделе.

Кроме того, за минувшую неделю наблюдается рост количества петербуржцев, которые обратились за помощью в медицинские учреждения – их стало на 15% больше. При этом количество госпитализаций также возросло на 5,23%. Петербуржцам и туристам напоминают о важности использования средств индивидуальной защиты, масок и перчаток. Кроме того, чтобы противостоять дальнейшему росту темпов распространения коронавирусной инфекции, необходимо тщательно мыть руки.