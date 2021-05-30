В Петербурге от коронавируса привилось более 680 тыс. петербуржцев

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге продолжается и проходит ежедневно. В Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения в Петербурге коронавируса сообщили о ходе проведения вакцинации.

Согласно данным ведомства, в настоящее время в Северной столице от «ковида» привито уже 684 тысячи 87 петербуржцев. Полный цикл вакцинации завершили 571 тысяч 398 человек.

Также сообщается, что по данным на 29 мая вакциной «КовиВак» привилось 1737 петербуржцев. «ЭпиВакКороной» привились 18 тысяч 757 человек. Весь цикл вакцинации от коронавируса завершили 10 тысяч 572 жителя города на Неве.